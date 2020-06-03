Новосибирск, , 05:19 — REGNUM В Новосибирской области после смерти мужчины, на которого во время ураганного ветра упало дерево, возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено по факту халатности должностных лиц администрации Ленинского района Новосибирска, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.293 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление СКР.

Напомним, 26 мая на Новосибирск обрушился ураган. В городе произошло 89 происшествий: упали 52 дерева, четыре столба электропередач, один светофор, произошло 24 обрывах воздушных линий электропередач. Пострадали четыре человека, им оказана медицинская помощь.

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На проходившего между домами по улице 2-я Портовая в Ленинском районе Новосибирска 58-летнего мужчину упало дерево. В тот же день от полученной травмы головы он скончался у себя в квартире.

«Трагедия стала возможной по причине ненадлежащей организации должностными лицами администрации Ленинского района города Новосибирска своевременных мероприятий по обследованию и содержанию озеленённых насаждений на территории района», — подчеркнули в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут установлены виновные должностные лица, их действиям либо бездействи будет дана правовая оценка.