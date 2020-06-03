Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 05:02 — REGNUM Легкомоторный самолет разбился при взлете из аэропорта в пуэрториканском городе Сан-Хуан, сообщает Prensa Latina.

По данным агентства, на борту самолета находились три человека. В результате крушения воздушного судна погибли два человека. Еще один получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По предварительной версии, самолет задел мачту одной из яхт в бухте города, набирая высоту. В настоящее время обстоятельства крушения расследует полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля легкомоторный самолет разбился в долине Гошут в американском штате Невада. По предварительным данным, на борту самолета находились мужчина, женщина и ребенок. Все они погибли при крушении воздушного судна.

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