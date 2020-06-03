Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Национальная ассоциация судмедэкспертов США признала официальные результаты экспертизы, проведённой в отношении Джорджа Флойда в штате Миннесота, подтверждающие его смерть от удушения при задержании полицейскими. Об этом 2 июня сообщает телекомпания CNN.

Отмечается, что хотя в организме Флойда при экспертизе были обнаружены следы применения наркотических средств, не они оказались причиной смерти чернокожего мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, в заключении судмедэкспертизы округа Хеннепин из штата Миннесота говорится, что Джордж Флойд умер в результате «остановки сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи» полицейскими при задержании. Судмедэксперты подчеркивают, что это было убийство.

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