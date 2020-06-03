Хабаровск, , 04:39 — REGNUM В Хабаровске суд вынес приговор экс-замначальника городской полиции Андрею Стефанову. Он получил девять лет колонии за получение крупной взятки и разглашение сведений, представляющих гостайну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Хабаровского края.

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Коррумпированный полицейский лишен звания полковника.

Как выяснили следствие и суд, в декабре 2016 года Стефанов получил крупную взятку от серийного автоугонщика и его супруги за то, чтобы скрыть от следствия материалы с результатами оперативно-розыскной деятельности. Однако взяткодатель сам пришёл в ФСБ и сдал полицейского коррупционера.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье у бывшего и.о. руководителя департамента лесного хозяйства Владимира Иванова, ранее отправленного за решетку за взятки, которые он брал за незаконное продление договоров аренды лесных участков, суд изъял дорогое имущество, в том числе особняк, происхождение которого он не смог объяснить.