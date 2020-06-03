Нью-Йорк, США, , 04:08 — REGNUM Журналистам, религиозным деятелям и сотрудникам экстренных служб разрешено перемещение по улицам американского Нью-Йорка во время комендантского часа. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

Согласно сообщению, журналисты являются лицами, «выполняющими неотложные работы», поэтому им не запрещено находиться в общественных местах во время комендантского часа. К этой же группе относятся и сотрудники экстренных служб, полицейские, госслужащие, религиозные деятели и доставщики продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нью-Йорке продлили действие комендантского часа до 7 июня. Соответствующее решение принял мэр города Билл де Блазио из-за непрекращающихся уличных беспорядков, сопровождающихся грабежами и мародерством.

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