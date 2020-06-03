Вашингтон, , 03:53 — REGNUM В США за время протестов и беспорядков, спровоцированных гибелью чернокожего Джорджа Флойда от рук белого полицейского, погибли уже не менее 11 человек. Об этом 2 июня сообщает телеканал KTLA.

В числе погибших, большинство из которых — чернокожие, жители городов Чикаго (Иллинойс), Окленда (Калифорния), Детройта (Мичиган), Девенпорта (Айова), Луисвилля (Кентукки) и Омахи (Небраска).

Отмечается, что среди погибших и пострадавших чернокожих есть как и распоясавшиеся молодчики, так и сотрудники федеральных служб.

По информации телеканала, точное число пострадавших в разных городах определить пока невозможно, но их сотни.

Как сообщало ИА REGNUM, резолюция, осуждающая президента США Дональда Трампа за подавление «мирных протестов» была заблокирована американским сенатом, в котором большинство принадлежит республиканцам.

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