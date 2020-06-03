Штат Калифорния, США, , 02:37 — REGNUM Вблизи американского города Фэйрфилде, штат Калифорния, разбился вертолёт, на борту которого находились не менее трёх человек. Об этом 2 июня сообщает телекомпания NBC.

На данный момент известно только то, что лёгкий гражданский вертолет Bell 206 упал неподалёку от автомобильной трассы вблизи Фэйрфилда. После падения вертолёт загорелся.

О погибших или выживших не сообщается. На месте авиакатастрофы работают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в ходе выполнения учебно-тренировочного полёта российский вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку неподалеку от аэродрома Угольные копи на Чукотке. Всего на борту находилось четыре человека. Весь экипаж погиб.

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