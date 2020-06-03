Москва, , 02:10 — REGNUM В России спасатели за последние сутки потушили по меньшей мере 29 пожаров в лесах общей площадью 6 637 гектаров, 3 июня сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесохрана»

Помимо этого, в стране продолжается активное тушение девяти действующих лесных пожаров на площади 3 045 гектаров, большая часть которой приходится на Красноярский край — 31 гектар.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня стало известно, что в Приморском крае за сутки было ликвидировано возгорание в лесу на площади 9 гектаров.

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