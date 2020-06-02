Ярославль, , 23:53 — REGNUM В Ярославле убит православный священник. Об этом на своей странице в Facebook сообщил епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Александр Штерцель Страница епископа Феоктиста в Facebook

«Вчера не стало клирика нашей епархии протоиерея Александра Штерцеля. Он был убит в Ярославле. Подробностей пока что нет», — написал епископ Феоктист.

Протоиерей Александр Штерцель служил в Воскресенском монастыре в Угличе. Также он является одним из учредителей Николо-Бабаевского монастыря в Некрасовском районе. Как написал епископ Феоктист, незадолго до гибели священник хотел принять монашеский постриг.

В 2016 году был убит настоятель Троице-Данилова монастыря в Переславле игумен Даниил.

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