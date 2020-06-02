Москва, , 23:14 — REGNUM Заочный арест экс-главы ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» Александра Хомякова по делу о растрате 1 млрд рублей санкционировал Басманный суд города Москвы. Об этом 2 июня сообщила журналистам пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Глава «дочки» ЛУКОЙЛа был объявлен в международный розыск, ему предъявлено обвинение по двум эпизодам в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Согласно постановлению Басманного районного суда Москвы, Хомякова предписано заключить под стражу после задержания в России, либо с момента экстрадиции на территорию РФ. Статьёй УК РФ за растрату предусмотрено наказание виновного в виде лишения свободы на срок до десяти лет с уплатой штрафа до 1 млн руб.

В настоящее время следствие по делу продолжается, по нему проходят ещё несколько лиц, устанавливается степень их причастности и обстоятельства преступления.

Адвокат Хомякова заявила, что её подзащитный вины не признаёт, защита уже обжаловала решение Басманного суда о заочном аресте экс-главы нефтяной компании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о многомиллионном иске к дочке «Лукойла» — ООО «Лукойл-Коми» от торгового дома эмалированных труб из Москвы.

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