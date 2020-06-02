Мадрид, , 22:52 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое получили травмы в результате столкновения внедорожника с поездом на юго-востоке Испании. Об этом 2 июня сообщает издание ABC.

Авария произошла в муниципалитете Самора. По предварительным данным, внедорожник слетел с эстакады прямо на железнодорожные пути, по которым в это время проходил пассажирский поезд. От удара локомотив сошёл с рельсов.

В результате ДТП скончался водитель автомобиля, пострадали два машиниста поезда. Вагоны поезда, в которых находились 108 пассажиров, повреждены не были и с путей не сошли.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники службы спасения и сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП на железнодорожном переезде в Оренбургской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье произошло столкновение грузового поезда и автомобиля