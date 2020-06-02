Хьюстон, США, , 22:23 — REGNUM Дата похорон чернокожего мужчины Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией, названа в США. Точную дату опубликовало 2 июня похоронное бюро Fort Bend Memorial Planning Center в Facebook.

Церемония прощания с погибшим Флойдом состоится 8 июня в Хьюстоне. Она пройдет в церкви The Fountain of Praise и будет открыта для посещения.

На следующий день, 9 июня, состоится частная служба, только для членов семьи Флойда. Похороны пройдут в этот же день. Флойд будет похоронен на мемориальном кладбище в пригороде Хьюстона, городе Перленд. Как пояснил представитель похоронного бюро, погибший родился и вырос в Хьюстоне в американском штате Техас.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гибель при задержании чернокожего мужчины Флойда в городе Миннесота вызвала ряд акций протеста в США, перешедших в массовые беспорядки. Для прекращения беспорядков президент США Дональд Трамп настоятельно рекомендовал губернаторам штатов задействовать Национальную гвардию.

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