Норильск, Красноярский край, , 22:09 — REGNUM Восстановление экобаланса водной системы, пострадавшей в результате разлива дизельного топлива в Норильске, может занять десятки лет. Об этом 2 июня сообщил журналистам руководитель пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

Как пояснил Клоков, в Норильске наблюдается настоящая экологическая катастрофа с долгосрочными негативными последствиями. Оценка ущерба, нанесённого Норило-Пясинской водной системе, займёт ещё некоторое время, но уже сейчас можно утверждать, что на восстановление экобаланса могут уйти десятки лет.

В настоящее время представители Росрыболовства совместно с прокуратурой Красноярского края устанавливают причины произошедшего.

В свою очередь, эколог Андрей Фролов в своём интервью газете «Известия» отметил, что в условиях средней полосы России никаких катастрофических последствий для природы могло и не быть, так как пятно топлива разложилось бы за 3−4 года. Но в условиях вечной мерзлоты топливо не разлагается, поэтому последствия негативного влияния на окружающую среду остаются намного дольше.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выемке документов, произведённой в рамках расследования уголовного дела по факту порчи земли в результате разлива нефтепродуктов в Красноярском крае.

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