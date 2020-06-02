Воронеж, , 21:51 — REGNUM Восьмилетнего ребёнка сбил автомобилист в Воронежской области вечером 2 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла на шестом километре автодороги Павловск — Калач — Бутурлиновка, недалеко от дачного кооператива, около 20:30. По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» совершил наезд на восьмилетнюю девочку, которая перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате наезда пешеход скончалась на месте до приезда скорой помощи. Полиция начала проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.