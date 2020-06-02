Москва, , 21:51 — REGNUM Неприемлемым назвало применение спецсредств, в том числе слезоточивого газа и резиновых пуль, против журналистов американской полицией посольство России в США. Об этом 2 июня сказано в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

В посольстве напомнили, что представители прессы заняты освещением протестов, происходящих в США. Между тем в Вашингтоне сотрудники полиции несколько раз выстрелили резиновыми пулями в журналиста и продюсера информационного агентства Sputnik Николь Руссел. Такая демонстрация силы по отношению к представителям прессы со стороны правоохранителей названа в посольстве РФ в США неприемлемой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у пострадавшей от рук полиции в США Руссел была при себе пресс-карта, которую она продемонстрировала полиции и несколько раз повторила вслух, что она является представителем прессы. Несмотря на это, по ней и её коллегам полицейские открыли стрельбу резиновыми пулями.

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