Пекин, , 21:43 — REGNUM На северо-востоке Китайской Народной Республики полиция обнаружила незаконные фабрики майнинга криптовалюты. Об этом сообщают китайские СМИ.

В провинции Хейлунцзян, что на границе с Россией, в городе Дацин местные сотрудники полиции обнаружили в поле два подозрительных холмика, напоминающие могилы. Сперва они подумали, что там закопаны трупы, но выяснилось, что здесь находилось оборудование, при помощи которого предприимчивые дельцы воровали электричество с местной электростанции для майнинга криптовалюты.

Оказалось, что это уже не первый случай за последние дни. Так, в провинции Хейлунцзян был обнаружен майнер, который под собачьей конурой спрятал 54 устройства для майнинга криптовалют.

Дело в том, что торговля криптовалютой на территории Китая запрещена. Однако низкие цены на электроэнергию и очередной рост цен на биткоин стимулируют китайцев заниматься незаконным майнингом.