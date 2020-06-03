Приштина, , 02:00 — REGNUM Утром 2 июня в шахте Артана, принадлежащий Трепчевскому комбинату в Косово, произошел обвал. Жертвами аварии стали двое рабочих — инженер Хаки Арифи и сапер Идриз Гербеши.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поиском тел погибших занимаются служащие Сил безопасности Косово.

Место аварии в тот же день посетил глава технического правительства Косово Альбин Курти и министр экономики, занятости, торговли, индустрии, предпринимательства и стратегических инвестиций Розета Хайдари. Родственникам погибших будут выплачены компенсации в размере 30 тысяч евро. Учащимся детям погибших выделена стипендия.

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