Кабул, , 20:04 — REGNUM Один человек погиб, трое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в мечети в столице Афганистана, городе Кабуле. Об этом 2 июня сообщает телеканал Tolo News.

Взрыв прогремел около 19:30 по местному времени (18:30 мск), взрывчатка была заложена в помещении для совершения омовения во дворе мечети. По данным МВД, взрыв был осуществлён террористом-смертником.

В результате срабатывания взрывного устройства на месте погиб один человек, ещё трое получили ранения. Среди пострадавших — имам мечети.

Представитель президента Афганистана Седик Седикки в своём Twitter осудил нападение на мечеть и выразил слова сочувствия жертвам и их семьям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в столице Афганистана в районе, где располагается большинство правительственных зданий и иностранных посольств.

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