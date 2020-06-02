Вашингтон, , 20:02 — REGNUM В США сотрудник полиции намерено несколько раз выстрелил резиновыми пулями в продюсера агентства Sputnik Николь Руссел, которая освещает протесты у Белого дома. Полицейский знал, что Руссел является представителем прессы.

Руссел рассказала, что она находилась около Белого дома в тот момент, когда полиция начала жестко разгонять протестующих и стрелять в них.

«Я подошла поближе, чтобы снять происходящее на видео, и полиция быстро начала стрелять, как мне показалось, травматическими гранатами и резиновыми пулями. Они также распыляли в нашу сторону слезоточивый газ, поэтому мы все кашляли», — рассказывает она.

Руссел отмечает, что несколько раз повторяла сотрудникам полиции, что она представитель прессы, кроме того на ее шее висела пресс-карта.

Но это не возымело действия. Полицейские начали метать светошумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом.

«Все это время я продолжала снимать протестующих, против которых применили слезоточивый газ, — в меня выстрелили чем-то, что, как я подозреваю, было резиновой пулей», — продолжает Руссел.

Затем полиция повалила ее на землю. Подняться помог один из демонстрантов. Руссел подчеркнула, что к остальным журналистам полицейские относились также.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Миннеаполисе полиция целенаправленно применила слезоточивый газ против членов съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева.