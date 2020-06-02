Кабул, 2 июня 2020, 18:51 — REGNUM Взрыв прогремел В столице Афганистана прогремел взрыв, сообщает 2 июня телеканал Tolo News.
Взрыв раздался в кабульском районе Вазир-Акбар-Хан, где располагаются большинство посольств других стран, а также правительственные здания.
Точной информации о месте взрыва, пострадавших или разрушениях, пока нет.
По некоторым данным, взрыв мог произойти внутри одной из кабульских мечетей.
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