Кабул, 2 июня 2020, 18:51 — REGNUM Взрыв прогремел В столице Афганистана прогремел взрыв, сообщает 2 июня телеканал Tolo News.

Взрыв раздался в кабульском районе Вазир-Акбар-Хан, где располагаются большинство посольств других стран, а также правительственные здания.

Точной информации о месте взрыва, пострадавших или разрушениях, пока нет.

По некоторым данным, взрыв мог произойти внутри одной из кабульских мечетей.

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