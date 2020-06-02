Нижний Новгород, , 18:18 — REGNUM Самодельный дрон с грузом из сотовых телефонов и зарядников для заключенных сбили над СИЗО-1 в Нижнем Новгороде, — сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.

Квадрокоптер с крупной партией средств мобильной связисотрудники следственного изолятора сбили в момент перелета через ограждение на режимную территорию учреждения. С помощью беспилотника заключенным СИЗО пытались передать 31 телефон, 46 сим-карт, 14 зарядных устройств и 7 мобильных гарнитур.

Общий вес незаконной посылки составлял 5 кг. Для большей грузоподъемности летательный аппарат оснастили восемью винтами. В комплектации стандартного квадрокоптера их четыре.