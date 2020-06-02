Бишкек, , 18:05 — REGNUM На киргизско-таджикской границе сегодня, 2 июня, произошел очередной вооруженный инцидент, в результате которого огнестрельное ранение получил гражданин Киргизии. Об этом сообщает пресс-центр пограничной службы республики.

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По данным киргизского пограничного ведомства, с территории Таджикистана неизвестные несколько раз выстрелили из охотничьего ружья по автомобилю гражданина Киргизии, ехавшего по автотрассе Ош — Исфана.

Киргизстанец получил огнестрельные ранения легкой степени и был доставлен в больницу села Самаркандек.

Сейчас расследованием факта вооруженного нападения занимаются правоохранительные органы Киргизии.

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