Брянск, , 18:01 — REGNUM Автомобиль с 36,5 кг пороха задержали полицейские в Выгоничском районе Брянской области. Взрывчатое вещество перевозил 46-летний житель Московской области, сообщили 2 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские остановили Skoda Octavia на 28 километре автодороги «Брянск — Новозыбков». По оперативным данным водитель машины мог перевозить порох. В багажнике автомобиля действительно было обнаружено взрывчатое вещество: в четырёх замотанных клейкой лентой коробках полицейские обнаружили упаковки с порохом общим весом 36,5 кг. Автовладелец пояснил, что порох он купил в интернете у анонимного продавца, а коробки забрал в заранее оговоренном месте в Трубчевском районе, где, в свою очередь, оставил пакет с тысячью долларов США. Взрывчатое вещество водитель планировал использовать для охоты, хотя соответствующего разрешения не имеет.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с крупным штрафом.