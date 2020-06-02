п.Рощино, , 17:57 — REGNUM В поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области пожарные спасают от огня хозяйственные постройки и частный дом общей площадью 2,5 тысячи кв. метров. Об этом ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Сообщение о возгорании в поселке Рощино поступило на пульт дежурного в 14:54 мск во вторник, 2 июня. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили охваченные пламенем гараж, сарай и частный дом. Общая площадь пожара составила 2,5 тысячи кв. м.

«В 16:34 возгорание удалось локализовать. На месте работают 30 человек личного состава и 13 единиц техники», — рассказали в ведомстве.