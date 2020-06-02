Ярославль, , 17:30 — REGNUM В Ярославском следственном изоляторе из-за карантина прекращен прием подозреваемых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФСИН по Ярославской области.

Колючая проволока Pixabay.com

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в учреждении введен карантин. Он действует с 1 июня.

«С этого дня прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных из Ярославской области будет осуществлять только СИЗО-2 УФСИН России по Ярославской области. Кроме того, в этот период будет приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия. Введен особый порядок допуска защитников, адвокатов и иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи, который предусматривает обязательное прохождение термометрии и использование ими при нахождении в учреждении средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания, бахил и перчаток). Для их работы в учреждении определены помещения, оборудованные стеклянными перегородками, максимально обеспечивающими изоляцию данных лиц друг от друга», — сообщили в УФСИН России по Ярославской области.

СИЗО-2 находится в Рыбинске, туда и будут этапировать всех вновь арестованных. Причина карантина звучит загадочно: «признаки заболевания… в бессимптомной форме».

«На сегодняшний день признаки респираторного заболевания выявлены у заключенного, содержащегося в СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области. Заболевание протекает в бессимптомной форме, пациент находится под постоянным наблюдением врачей ФКУЗ МСЧ-76 ФСИН России. У контактировавших с заболевшим проведены тестирования на наличие заболевания. Все лица также находятся под наблюдением медицинских работников. В учреждении проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия», — сообщили в УФСИН России по Ярославской области.

Покинуть стены следственного изолятора теперь не смогут не только подслественные, но и сотрудники учреждения. Они переведены на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы СИЗО. Для дежурной смены в учреждении организованы питание и коммунально-бытовое обеспечение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле в следственном изоляторе объявлен карантин