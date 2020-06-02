Сан-Диего, США, , 16:50 — REGNUM О том, как пришлось защищать ресторан русской кухни «Пушкин» от погромов в городе Сан-Диего (штат Калифорния, США), рассказал его владелец Айк Газарян, передаёт 2 июня «Звезда».

Комментируя происходящие в США беспорядки, Газарян рассказал, что 30 мая в находящемся по соседству с рестораном районе проходили митинги, переросшие затем в мародёрство.

Участники протестов жгли здания, а затем начали грабить рестораны и ювелирные магазины. Владелец ресторана отметил, что в погромах участвовали «одни и те же люди». Собрав группу поддержки из 10−12 человек, он поехал в ресторан, все его друзья и он были вооружены.

Наконец, беспорядки, действительно, начались и в районе, где находится ресторан, к «Пушкину» тоже двинулась толпа.

Газарян «Потом основная толпа прошла, но через пару часов мелкие группы вернулись и стали бить стёкла у наших соседей, но как только один из нас вышел с ружьём, дебоширы, как тараканы, разбежались».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп заявил, что нужно в городах, где идут протесты, пустить в ход Национальную гвардию.

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