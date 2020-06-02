Вашингтон, , 16:39 — REGNUM Журналист и продюсер новостного агентства Sputnik Николь Руссел пострадала от рук полиции в США. Об этом 2 июня сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что Руссел, освещавшая протест возле Белого Дома, пострадала в результате стрельбы по ней резиновыми пулями и от слезоточивого газа.

Стрельбу по журналисту начали сотрудники полиции, несмотря на то, что Руссел предъявила им пресс-карту.

Целенаправленное применение спецсредств в отношении журналистов сотрудниками полиции в США в ходе освещения ими акций протеста в стране происходило неоднократно. В частности, от рук полиции пострадал журналист РИА «Новости» Михаил Тургиев, а также корреспонденты CBS, NBC, VICE, Minneapolis Star Tribune, Los Angeles Times.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский МИД назвал недопустимым нападения со стороны сотрудников правоохранительных органов на журналистов во время исполнения ими своего профессионального долга и выразил надежду на то, что компетентные органы США проведут тщательное расследование указанного и подобных ему инцидентов.

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