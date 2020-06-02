Чебоксары, , 16:24 — REGNUM В Чувашии следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тайника с самодельными взрывными устройствами. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта, сообщили ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ по Чувашии установлено местонахождение тайника с самодельными взрывными устройствами, они в настоящее время обезврежены. Отметим, 1 июня была перекрыта дорога на выезде из Новочебоксарска со стороны химического предприятия.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных, ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий»).

На месте происшествия продолжает работать следственная группа. Изымаются все предметы, «имеющие значение для следствия, допрашиваются свидетели, проводятся иные необходимые следственные действия».

Обстоятельства происшествия выясняются.

Отметим, что это не первый факт обнаружения взрывных устройство в Чувашии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 января 2015 года на станции Канаш обнаружено самодельное взрывное устройство, которое было прикреплено к одной из цистерн проходящего транзитом через республику товарного поезда.

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