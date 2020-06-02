Ижевск, , 16:06 — REGNUM В полицию Удмуртии обратилась 54-летняя врач из Ижевска, сообщив о краже средств с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По ее словам, на мобильный телефон ей позвонил неизвестный, предупредив, что с ее счета могут списать деньги. Для того, чтобы сохранить средства накопления нужно перевести на «безопасный» счет. Мошенник заверил, что деньги вернутся в ближайшее время. Женщина сняла со своего счета около 1 млн рублей и перевела несколькими операциями всю сумму на счет, указанный звонившим. На следующий день ей вновь позвонили и сказали, что на ее имя открыт кредит на сумму около 700 тыс. рублей. Для сохранения денег нужно совершить в личном кабинете банка ряд операций, что женщина и сделала. Полученный в смс-сообщении код она сообщила злоумышленнику. Затем кредитные средства она сняла и совершила более 40 операций, перечислив деньги на различные номера телефонов, названных злоумышленникам.

Общая сумма ущерба составила 1,76 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, у жителей Удмуртии дистанционным способом с начала года мошенники похитили более 120 млн рублей. За январь-май текущего года в полицию республики поступило 1010 сообщений граждан о мошенничествах, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, и 1158 сообщений о кражах, также совершенных дистанционным способом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких преступлений в отношении жителей региона выросло на 75%.

Полицейские постоянно призывают граждан никогда и никому не раскрывать данные своих банковских карт.

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