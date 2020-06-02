Туймазинский район, Башкирия, , 16:06 — REGNUM Уголовное дело по факту нападения на десятилетнюю девочку возбуждено в Башкирии. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в насильственных действиях сексуального характера в отношении десятилетней девочки подозревается житель Туйвазы 42-х лет. Сейчас стражи порядка решают вопрос о заключении его под стражу и продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

По факту нападения на ребенка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132.

Отмечается, что полицейским удалось по «горячим следам» установить личность подозреваемого.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в г. Туймазы неизвестный мужчина подкараулил десятилетнюю девочку около торговой точки и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Девочка рассказала об этом своей маме, а мама обратились в полицию.

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