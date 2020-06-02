Лас-Вегас, США, , 15:48 — REGNUM В результате стрельбы сотрудников правоохранительных органов при попытке нападения на них протестующих против жестокого обращения полиции, начавшихся из-за смерти в Миннеаполисе Джорджа Флойда, скончался один из участников протестных акций в Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом 2 июня рассказал на пресс-конференции шериф местной полиции Джо Ломбардо.

По его словам, полицейские около 23:22 (9:22 мск) обнаружили протестующего, вооруженного сразу несколькими видами огнестрельного оружия и, возможно, в бронежилете. Протестующий подошел к ним и достал оружие, из-за чего правоохранители открыли по нему огонь.

«Подозреваемый был ранен выстрелом, доставлен в больницу, там объявили, что он скончался», — завил шериф.

Также Ломбардо подтвердил журналистам информацию, что сотрудник полиции, которому возле гостиницы-казино Circus Circus выстрелили в голову, находится в больнице в тяжелом состоянии и подключен к аппарату жизнеобеспечения, а подозреваемый в стрельбе в него — задержан.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за стрельбы, которая произошла в Сент-Луисе во время протестов против жесткого обращения полиции, были ранены четыре сотрудника местной полиции.

Напомним, беспорядки в Миннеаполисе, которые позднее перекинулись на многие города США, начались после того, как ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено задержание полицией местного жителя Джорджа Флойда. На этих кадрах видно, что когда последний лежит на земле с закованными наручниками руками, один из полицейских держит ему шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз говорит, что ему нечем дышать. Чуть позже Флойд, который был задержан в состоянии опьянения в автомобиле и оказал сопротивление, замолкает. Позднее житель города умер в реанимации, и после начала беспорядков четверо полицейских были уволены, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности.