Анкара, , 15:13 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 2 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Задержание было произведено в провинции Ширнак, расположенной на юго-востоке страны. По данным журналистов, повстанцы добровольно сложили оружие и сдались турецким военным.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.