* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 15:31 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Дагестана, оказавшему помощь боевику международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 2 июня.

Как следует из материалов уголовного дела, с сентября 2016 года по 31 июля 2017 года уроженец Дагестана, находясь в Москве, а также в селе Большая Задоевка Кизлярского района Дагестана оказал материальную помощь участнику ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мужчина передал из собственных средств почти 318 тыс. рублей. Подсудимый признался в содеянном.

Али А. признан виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие в террористической деятельности». Ему назначено наказание в виде трёх лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.