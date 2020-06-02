Горно-Алтайск, , 15:08 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело против местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство знакомой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, мужчина облил потерпевшую бензином и поджёг.

В мае женщина пришла в гости к подозреваемому, с которым познакомилась накануне. По данным следствия, в ходе совместного распития алкоголя, между собеседниками завязался спор о том, сможет ли хозяин дома поджечь гостью.

«Женщина не поверила ему, но мужчина в подтверждение своих слов плеснул на нее бензин и поджег зажигалкой. Потерпевшая выбежала из дома на улицу в соседний магазин, где продавец, облив женщину водой, потушила огонь на её теле», — отметили в ведомстве.

Женщина была госпитализирована. У неё диагностировали ожоги лица, шеи, грудной клетки, рук и ног 2−3 степени. По мнению следователей, из-за своевременного вмешательства врачей мужчина не смог довести до конца свой умысел на убийство гостьи.

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