Тбилиси, , 15:41 — REGNUM Причиной взрыва на газозаправочной станции «Экогаз» в Тбилиси мог стать компрессор. Такое предположение сделал 2 июня директор станции Давид Кутателадзе в интервью грузинскому «Общественному телевидению».

Взрыв произошел вечером 1 июня на улице Амашукели. Из-за аварии пострадал мужчина 48 лет.

«Если имела место халатность, это определит закон, но я думаю, что взорвался компрессор», — сказал Кутателадзе. Он добавил, что станция работала с 2008 года, и ранее никаких аварий на ней не было.

Стоит отметить, что пострадавшего от взрыва доставили в столичный Ожоговый центр. У мужчины были ожоги 25% кожного покрова, а также горла. Медики оценивают его состояние, как стабильное.

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