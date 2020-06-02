Пемба, Мозамбик, , 14:51 — REGNUM 78 исламистских повстанцев были убиты в столкновениях с силами безопасности Мозамбика за последние несколько дней. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра обороны Мозамбика.

Хайме Нето заявил, что были убиты два главаря бандформирований, причем оба из которых — танзанийского происхождения.

По его словам, армия Мозамбика начала наступление после того, как боевики захватили Макомию на севере страны, которая стала третьим городом, захваченным за последние месяцы. До сих пор не поступало никаких сообщений о гибели гражданских или военных лиц.

Боевики, известные среди местного населения как «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убили сотни людей с тех пор, как они начали свое наступление три года назад. Неясно, имеют ли они какие-либо связи с сомалийской одноименной террористической группировкой, но ответственность за недавние нападения взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее в этом году боевики временно захватили два города в Мозамбике — Мокимбоа-да-Прайя и Киссанга.