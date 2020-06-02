Бирмингем, США, , 14:42 — REGNUM Власти города Бирмингем (штат Алабама, США) решили демонтировать памятник героям Конфедерации из-за протестов, вызванных гибелью чернокожего мужчины Джорджа Флойда, передает портал Al.com.

Отмечается, что во время протестов манифестанты пытались снести 115-летний монумент, однако им не удалось его разрушить. Тогда протестующие распылили на нем краску.

После этого мэр города Рэндалл Вудфин принял решение демонтировать памятник. По его словам, это поможет предотвратить новые беспорядки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в США разгорелись споры вокруг памятников героям Конфедерации, сражавшимся за южные штаты во время Гражданской войны в 1861—1865 годах. Их начали пытаться сносить и сносили в ряде городов.

Напомним, массовые беспорядки во многих крупных городах США начались из-за инцидента в Миннеаполисе, когда полицейский в присутствии очевидцев задушил при задержании чернокожего мужчину Джорджа Флойда, даже не пытавшегося сопротивляться. Видео произошедшего было заснято очевидцами и опубликовано в соцсетях.

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