Абуджа, , 14:12 — REGNUM Двенадцать человек были арестованы в штате Джигава на северо-западе Нигерии по подозрению в неоднократном совершении надругательств над 12-летней девочкой в течение двух месяцев подряд. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщения полиции.

По информации полиции, сотрудники правоохранительных органов узнали о предполагаемом преступлении, когда они получили жалобу на 50-летнего мужчину, которой якобы заманил девушку в укромное место, чтобы изнасиловать. Мужчина был арестован.

Во время допроса в полиции девушка рассказала, что еще 11 мужчин также насиловали ее. Сейчас она находится в больнице и у полиции есть медицинские доказательства факта изнасилования, отмечают репортеры.

Данный инцидент произошел после серии убийств молодых женщин, совершенных в стране на прошлой неделе, что вызвало всеобщее возмущение.

По данным Amnesty International, хотя изнасилование и является преступлением в Нигерии, рост числа нападений на молодых девушек связан с бездействием правоохранительных органов. Страна имеет крайне низкий уровень уровень осуждений за изнасилование и сексуальное домогательство.

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