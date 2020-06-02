Чита, , 14:01 — REGNUM Забайкальские спасатели со ссылкой на синоптиков объявили о значительном ухудшении погодных условий в регионе. Как сообщает сегодня, 2 июня, официальный сайт регионального ГУ МЧС РФ, в ближайшие часы и в течение всей ночи 3 июня на территории Забайкальского края ожидается очень сильный ветер 25−28 м/с.

«Будьте осторожны! Неблагоприятные метеорологические явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального характера», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, погода в Забайкалье стала портиться ещё накануне, 1 июня. В регионе начались заморозки до — 5 °C.

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