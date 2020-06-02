Чехов, Московская область, , 13:59 — REGNUM Суд отправил под домашний арест 45-летнего жителя подмосковного Чехова, подозреваемого в нападении на полицейского, сообщает 2 июня пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Мужчине предъявлены обвинения по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

По версии следствия, 25 мая в дежурную часть ОМВД России по городу Чехову поступило сообщение о нарушении тишины и стрельбе у одного из домов. Прибыв по адресу, полицейские обнаружили группу молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые вели себя агрессивно. В дальнейшем, мужчины стали выкрикивать в адрес полицейских оскорбления, а также от одного из них последовали удары по лицу полицейского.

По делу также проходят еще двое подозреваемых 20-ти и 22-х лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.