Ульяновск, , 13:57 — REGNUM В Ульяновске организована проверка по факту получения повреждений горожанкой из-за прорыва на сетях водоснабжения. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Ульяновской области.

По данным ведомства, 1 июня 2020 года во время гидравлических испытаний в Ульяновске на улице Промышленная произошел прорыв на сетях водоснабжения. Следствие полагает, что в результате проходящая мимо гражданка упала и получила травму: у неё сломана бедренная кость.

«Состояние пострадавшей — средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

В следственном управлении отмечают, что по данному факту инициирована проверка, «по результатам которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за проведение гидравлических испытаний».

Ранее в соцсетях появилось видео, как из-под земли забила струя воды, которую пользователи прозвали «гейзером». Снимавшая видео горожанка рассказала, что «скорая» госпитализировала женщину.

Между тем, в администрации Ульяновска рапортуют, что на 1 июня в ходе проверок магистральных и внутриквартальных трубопроводов обнаружено 284 повреждения, 86 из которых устранены.

Напомним, отопительный сезон в Ульяновске завершился в мае. С наступлением тёплой погоды начались гидравлические испытания.

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