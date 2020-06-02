Ярославль, , 13:46 — REGNUM В Ярославле объявлен карантин в СИЗО №1. Об этом сообщает портал «Ярньюс» со ссылкой на фонд «Общественный вердикт».

Следственный изолятор в Ярославле

Из-за карантина на состоялось заседание суда по громкому делу о пытках в ярославской колонии №1, где интересы потерпевших представляет фонд. Подсудимые не были доставлены на заседание из-за карантина в следственном изоляторе. Заседание было отложено. Факт неявки подсудимых подтвердили и в Ярославском областном суде.

В УФСИН России по Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM не смогли подтвердить или опровергнуть факт карантина, пояснив, что информация по этому вопросу в настоящее время согласовывается с региональным штабом по коронавирусу.

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