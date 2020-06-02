Яунде, , 13:40 — REGNUM Камерунский журналист, работающий на немецкий телеканал Deutsche Welle, проходит лечение после того, как он был избит солдатами в англоязычном районе страны, который является центром сепаратистского движения. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение профсоюза журналистов Камеруна.

Репортер Жан-Мари Нгонг Сонг «испытывает серьезные проблемы со слухом» после инцидента, произошедшего вечером 31 мая в северо-западном городе Бамбили, сообщили в профсоюзе.

По сообщениям местных СМИ, у журналиста были изъяты документы, удостоверяющие личность.

«Меня избили, забрали мое удостоверение личности. Они попросили меня пойти и сесть в их машину, я попросил их рассказать мне, какое преступление я совершил. Но они ничего не сказали», — рассказал потерпевший.

Он добавил, что ему вернули его удостоверение позже.

С тех пор как в 2016 году начались беспорядки в англоязычных северо-западном и юго-западном регионах Камеруна, власти страны ограничили освещение событий в средствах массовой информации.

Английский и французский языки являются официальными языками в Камеруне. Однако в стране преобладает франкоязычное большинство, а англоязычное меньшинство зачастую жалуется на дискриминацию.