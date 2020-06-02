Партизанский район, Красноярский край, , 13:19 — REGNUM В Партизанском районе Красноярского края в ночь на 2 июня не справившись с управлением насмерть разбился 37-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудниками ГИБДД было установлено, что погибший не справился с управлением мотоциклом ИЖ «Юпитер-5» и врезался в дорожное ограждение. От полученных при столкновении травм 37-летний мужчина скончался на месте происшествия. Неподалёку от места ДТП полицейские нашли мотошлём, принадлежавший погибшему, но по всей видимости им не использовавшийся или не застёгнутый.

По информации полиции, у погибшего мотоциклиста никогда не было прав на управление транспортным средством, он никогда не проходил обучения управлению автомобилем или мотоциклом.

В настоящее время все обстоятельства гибели мужчины в ДТП устанавливаются.