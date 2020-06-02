Улан-Удэ, , 13:13 — REGNUM В Улан-Удэ правоохранители задержали адвоката по подозрению в вымогательстве денег у следователя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по Бурятии, уголовное дело возбуждено по статье «вымогательство, совершенное в крупном размере».

Подозреваемый, как отмечается, защищал интересы военнослужащего, обвиняемого в убийстве знакомого. В мае суд приговорил рядового к 10 годам лишения свободы.

«После того, как приговор вступил в законную силу, адвокат, преследуя корыстную цель, а также из личной неприязни, стал вымогать у следователя, в производстве которого находилось уголовное дело, деньги в сумме 500 тыс. рублей, угрожая распространить сведения, якобы порочащие его репутацию», — отметили в СКР.

Однако следователь сообщил об этом руководству. Затем под контролем сотрудников ФСБ он передал часть денег адвокату. В ходе передачи последний был задержан. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

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