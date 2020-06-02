Новосибирск, , 12:39 — REGNUM В мэрии Новосибирска уверяют, что владельцы сетей и балансодержатель восстановят благоустройство парка «Городское начало» на Михайловской набережной.

Напомним, что сегодня ночью на Новосибирск обрушился ливень с грозой. Произошло 36 происшествий. Затопило улицы, под воду частично ушли дороги и тротуары, на Михайловской набережной размыло плитку.

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Сегодня, 2 июня, в мэрии города прошло экстренное совещание, на котором были определены объёмы разрушенного благоустройства, а также организации, которые будут ликвидировать повреждения.

«Задача была собрать всех представителей ресурсоснабжающих организаций, всех владельцев сетей и определить объёмы восстановительных работ для каждого», — отметил начальник отдела районной административно-технической инспекции администрации Центрального округа Владимир Кожевников.

Он уточнил, что руководителям каждой организации будут разосланы извещения, «согласно которым необходимо приступить к восстановительным работам в срок не позднее одних суток».