Брянск, , 12:29 — REGNUM В незаконной банковской деятельности подозревают двух жителей Брянской области. Мужчин задержали за торговлю валютой, сообщили 2 июня в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, злоумышленники несколько лет занимались куплей и продажей наличной валюты. Все обменные операции проходили в автомобилях, припаркованных недалеко от банковского отделения.

«По предварительным данным, незаконный доход от противоправной деятельности составил около восьми миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий,» — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обысков у фигурантов полицейские обнаружили 35 тысяч долларов США, 17,5 тысячи евро и более двух миллионов рублей.