Брянск, 2 июня 2020, 12:29 — REGNUM В незаконной банковской деятельности подозревают двух жителей Брянской области. Мужчин задержали за торговлю валютой, сообщили 2 июня в пресс-службе регионального УМВД.
По версии следствия, злоумышленники несколько лет занимались куплей и продажей наличной валюты. Все обменные операции проходили в автомобилях, припаркованных недалеко от банковского отделения.
В ходе обысков у фигурантов полицейские обнаружили 35 тысяч долларов США, 17,5 тысячи евро и более двух миллионов рублей.