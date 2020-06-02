Барнаул, , 12:19 — REGNUM В Барнауле неизвестные в ночь с 1 на 2 июня устроили погром на площади Мира. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города, вандалы повредили светодиодные деревья, вырвали из клумб цветы, перевернули урны, сломали и перетащили в чашу фонтана кованую скамейку, а также повредили подсветку фонтана.

Правоохранители начали расследование происшествия, а тем временем администрация района оценивает причинённый хулиганами ущерб.

Сообщает, что площадь была реконструирована в 2018 году. Стоимость работ превысила 14 млн рублей, из которых более трети было направлено на реконструкция фонтана.

«Администрация района ещё раз обращается к жителям района с просьбой проявлять больше заботы о том, что призвано создавать комфорт и уют в нашем городе», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее власти соседнего Горно-Алтайска сообщали об участившихся случаях порчи городского имущества. Как сообщало ИА REGNUM, вандалы портят скамьи и беседки надписями, а также повреждают имущество.

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