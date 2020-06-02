Воронеж, , 12:18 — REGNUM Бывший помощник одного из детских садов Воронежа предстанет перед судом по обвинению в краже золотых изделий у воспитанников ясельной группы, сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов. 1 июня прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу.

36-летняя женщина обвиняется в общей сложности в совершении пяти краж, все она совершила у малышей в возрасте двух-трёх лет. По версии следствия, женщина, работавшая в ясельных группах детского сада, похищала золотые цепочки и крестики, которые были у детей. Ворованные вещи она сдавала в комиссионный магазин.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Воронежа для рассмотрения по существу. Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, уточнили в прокуратуре.