Мурманск, , 12:03 — REGNUM В Мурманской области по факту обрушения железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Напомним, мост между поселком Молочный и Колой обрушился накануне, 1 июня после того, как паводком подмыло одну из опор конструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона заявили о том, что на восстановление моста, соединяющего Мурманскую область с остальной частью России, уйдет 2−3 недели.